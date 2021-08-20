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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.21 09:30

Глава регионального ФКР Фёдор Денис принял участие в межрегиональной конференции по вопросам капитального ремонта

Руководитель Фонда капитального ремонта Мурманской области принял участие в V Межрегиональной конференции по вопросам организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и реализации постановления правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615, которая прошла 11-13 августа в Калининграде.

«Один из основных вопросов, который обсуждался на конференции, конечно же, ценообразование в связи с ростом цен на материалы. Сейчас во всех регионах есть большая проблема с определением подрядных организаций на выполнение работ капитальному ремонту, поскольку такие контракты порой сулят не то, что прибыль, а убыток исполнителю. У коллег из других субъектов по 40-50% договоров остались без исполнителей. До Мурманской области пока эта тенденция не дошла во многом потому, что с 1 января был увеличен взнос на капитальный ремонт, что в свою очередь позволило повысить предельную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту домов», - отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, работы по капремонту не подпадают под действия 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», где предусматривается возможность увеличения стоимости договора до 30% в связи с неконтролируемым резким ростом цен на материалы, да и там действие распространяется только на договоры более 100 млн рублей и сроком исполнения более 1 года. Сейчас специально под Фонды капремонта разработан законопроект, чтобы можно было поддержать подрядчиков, которым из-за подорожания материалов грозят убытки вплоть до банкротства.

«Эти меры, если будут приняты, позволят не только успешно завершить программу капитального ремонта 2021 года, но и, самое главное, минимизировать риски по срыву кампании 2022 года», - подчеркнул Фёдор Денисов.

 

 

 

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