Глава регионального Госжилстройнадзора Алёна Кузнецова проверила работу управляющих компаний Североморска. В плане второй за месяц инспекционной поездки по самому большому ЗАТО Мурманской области были пять адресов: улица Флотских Строителей, 7 – некачественное отопление (УК «Североморец»); ул. Сафонова, 7 – повреждено перильное ограждение (УК «Инвест ЖКХ»); ул. Падорина, 27 – ненадлежащее содержание (УК «Северград»); ул. Колышкина, 20 – необходимость срочного ремонта подъезда после пожара (УК «Североморец»); ул. Пионерская, 22 – нет остекления в подъезде (УК «Доброе Дело»).

Так, жильцы дома №7 по улице Флотских Строителей сообщили, что после окончания капитального ремонта системы теплоснабжения стало холодно в квартирах. Проверяющие провели замеры температуры в нескольких квартирах и замерили прогрев радиаторов тепловизором.

«В квартирах от +21 до +24 градусов. Всё в норме, но есть некоторые вопросы, которые требуют изучения проектной документации. Берем на контроль», – сообщила Алена Кузнецова.

Другой пример – жалобы на состояние подъезда после пожара в доме №20 по улице Колышкина. После осмотра подъезда (на фото) глава Госжилстройнадзора обсудила с руководителем управляющей организацией этапы срочных работ и планирование ремонта подъезда, а также пообщалась с жильцами.

Все выявленные в ходе рейда по Североморску замечания будут включены в обязательные для исполнения требования Госжилстройнадзора к управляющим организациям, сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора.

Фото: https://gov-murman.ru