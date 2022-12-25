Глава регионального Минфина Михаил Селезнев вручил награды победителям ежегодного конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан»

На заседании Объединенного общественного совета в Министерстве финансов Мурманской области состоялось награждение победителей ежегодного конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан». Призы и памятные дипломы авторам самых интересных идей, а также благодарности их кураторам, вручил глава ведомства Михаил Селезнев.

Конкурс проводится Министерством финансов ежегодно в целях повышения заинтересованности населения Мурманской области в вопросах бюджетной и финансовой грамотности. Победителей определяет конкурсная комиссия, состоящая из членов Объединенного общественного совета при региональном Минфине, комитете государственного и финансового контроля Мурманской области, комитете по конкурентной политике Мурманской области, а также руководителей ведомства-организатора и его структурных подразделений.

При оценке работ учитывалось их соответствие выбранной номинации, достоверность информации, оригинальность творческого замысла, качество исполнения, цель накоплений с точки зрения финансовой грамотности, художественный уровень, возможность практического применения в просветительных и учебных целях. В результате комиссией было отобрано 11 лучших работ-победителей по двум номинациям «Структура бюджетной системы Мурманской области» и «Копилка для великих дел» в соответствии с возрастными группами. Ещё ряд победителей выбрали по результатам открытого голосования в сообществе министерства финансов Мурманской области «ВКонтакте». Призы зрительских симпатий получили авторы лучших на взгляд подписчиков работ в своих номинациях. А все участники получат электронные сертификаты.

Результаты конкурса опубликованы на сайте Министерства финансов Мурманской области, а творческие проекты всех участников конкурса – в сообществе ведомства «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/minfin51?z=photo-139526388_457241073%2Fwall-139526388_1198