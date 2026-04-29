Глава регионального Министерства строительства проконтролировала ход капитального ремонта на объектах образования в Мурманске

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области продолжается модернизация учреждений образования. В рамках народной программы «На Севере – жить!», нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Семья» в Мурманской области в 2026 году планируется провести капитальный ремонт в 18 образовательных учреждениях. Ход работ на объектах в столице Кольского Заполярья проконтролировала министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

«Объём работ, который необходимо выполнить в 2026 году, колоссальный. Именно поэтому по целому ряду объектов конкурсные процедуры были проведены заблаговременно. Благодаря этому капитальный ремонт уже ведётся на 15 объектах образования Мурманской области. Ещё на трёх подрядчики приступят к работе в течение месяца. Сегодня осмотрели три объекта в Мурманске. Темп работ удовлетворительный: активно идут демонтажные и черновые работы. Темпы снижать ни в коем случае нельзя. Перед нами и подрядчиками стоит задача, чтобы в следующем учебном году дети пошли в обновленные учреждения», – отметила Александра Карпова.

Так, в апреле начались работы в школе №36 на улице Комсомольской. Перед подрядчиком стоит задача до начала учебного года привести в порядок внутренние помещения и заменить внутренние инженерные сети. Фасад, кровля, актовый и спортивный залы уже приведены в порядок. Сейчас на объекте активно идут демонтажные работы.

В корпусах и общежитии Мурманского индустриального колледжа также идёт капитальный ремонт. В корпусах на улице Фестивальной необходимо отремонтировать крышу над спортзалом, привести в порядок входные группы и отмостку здания, заменить систему отопления в корпусах «А» и «Б», а также капитально отремонтировать внутренние помещения, в том числе спортзал, музей, столовую и пищеблок. Сейчас на объекте идёт демонтаж старой отделки и оборудования и работы по черновой отделке.

Капитальный ремонт внутренних помещений общежития на улице Ушакова стартовал ещё в марте. Сейчас на объекте продолжаются работы по демонтажу и отделке, параллельно ведутся работы по монтажу сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Напомним, с 2019 года в рамках народной программы «На Севере – жить!» были капитально отремонтированы 37 школ.

