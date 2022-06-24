Глава регионального Минобра Диана Кузнецова обсудила с руководством группы компаний «Просвещение» перспективы сотрудничества и направления взаимодействия

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова обсудила с руководством группы компаний «Просвещение» перспективы сотрудничества и направления взаимодействия. Со стороны компании присутствовали директор дивизиона «Север» Сергей Сабиров, коммерческий директор «Академии Просвещения» Ольга Суворова и региональный директор группы компаний «Просвещения» Мария Иванова.

Оснащение образовательных организаций учебными пособиями, соответствующим обновленным федеральным государственным образовательным стандартам, стало основной темой встречи.

«Нам важно максимально оперативно отработать вопрос оснащения образовательных организаций учебной литературой. Верим, что издательство «Просвещение» станет для нашего региона содержательным партнером в реализации всех образовательных программ, которые приведут к существенному повышению уровня образовательного результата», – подчеркнула Диана Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, министр поблагодарила руководство группы компаний «Просвещение» за внимание к Мурманской области и конструктивное взаимодействие по вопросам комплектования школьных библиотек и методической поддержке педагогов. На встрече также обсудили предложения по развитию социального партнерства, реализации совместных проектов.

«У вашего региона огромный потенциал в изучении краеведения и языков малых народов Севера. Мы готовы к плодотворному сотрудничеству», – подвел итог встречи Сергей Сабиров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/