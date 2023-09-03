Глава регионального Минобра Диана Кузнецова: по поручению губернатора в Мурманской области все школы переходят на 5-дневный режим обучения

1 сентября за парты 162 школ региона сели почти 85 тысяч ребят, более 8,5 тысячи из них – первоклассники. В колледжах области приступили к получению профессии более четырёх тысяч студентов, а в крупнейший вуз региона, Мурманский арктический университет, пришли более двух тысяч первокурсников.

В этом учебном году для школьников есть ряд нововведений. Впервые в регионе будет реализовываться программа патриотического воспитания «На Севере – жить!», включающая не только уроки, но и экскурсии, первое занятие состоится 8 сентября.

«Все школы Кольского полуострова по поручению губернатора Андрея Чибиса перешли на пятидневный режим работы. Теперь у детей будет больше времени на общение и реализацию интересных проектов. Также во всех школах региона обучение будет идти по единой государственной образовательной программе. Ко всем нововведениям педагоги готовы на 100%, для них проводили занятия и курсы в очном и онлайн-формате», – отметила министр образования и науки Диана Кузнецова.