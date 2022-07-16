Глава регионального Минобра Диана Кузнецова посетила школы Кандалакши, ставшие победителями проекта «Arctic schools»

Состоялся выездной смотр образовательных учреждений Кандалакши, которые стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантов для преобразования школьных пространств в рамках проекта «Arctic schools». Учебные заведения в рамках мониторинга хода строительных работ посетила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, депутат областной Думы Михаил Павлов, глава районной администрации Ярослав Шалагин и начальник управления образования Ирина Агаева.

«В этом году в программе «Arctic schools» по инициативе губернатора Андрея Чибиса у нас участвуют 100 образовательных организаций – 65 школ и 35 детских садов. В Кандалакше победителями грантового отбора стали сразу 9 учреждений. Из них – 5 школ и 4 детских сада. Важно, что педагоги, родители и школьники сами определяли, как модернизировать пространства своих учреждений, уверена, что результат преобразований будет оценён по достоинству», – подчеркнула Диана Кузнецова.

В школе №10 города Кандалакши будет оборудована современная технологическая лаборатория «Арктическая кухня», в школе №9 появится информационно-библиотечный центр, в школе №2 будет отремонтирован спортивный зал, в котором будет оборудован скалодром, а в школе №1 появится учебная 3D-студия.

В рамках проекта преобразятся территории детских садов Кандалакши – будут благоустроены участки двух городских детских садов. Прежде всего, эти проекты направлены на развитие двигательной активности дошкольников. Названия проектов говорят сами за себя – проект детского сада №16 называется «Детский сад – второй мой дом, здесь здоровье бережём!», проект детского сад №48 – «Территория радости и здоровья».

Все работы на объектах выполняются по графику и будут завершены до начала учебного года, отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/