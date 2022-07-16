Мурманск вошёл в десятку крупных городов-победителей IQ рейтинга РоссииСегодня стартует масштабный фестиваль «Териберка»: лекции, кино, дрон-рейсинг, концерты, арктическая кухня
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.07.22 16:00

Глава регионального Минобра Диана Кузнецова посетила школы Кандалакши, ставшие победителями проекта «Arctic schools»

Состоялся выездной смотр образовательных учреждений Кандалакши, которые стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантов для преобразования школьных пространств в рамках проекта «Arctic schools». Учебные заведения в рамках мониторинга хода строительных работ посетила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, депутат областной Думы Михаил Павлов, глава районной администрации Ярослав Шалагин и начальник управления образования Ирина Агаева.

«В этом году в программе «Arctic schools» по инициативе губернатора Андрея Чибиса у нас участвуют 100 образовательных организаций – 65 школ и 35 детских садов. В Кандалакше победителями грантового отбора стали сразу 9 учреждений. Из них – 5 школ и 4 детских сада. Важно, что педагоги, родители и школьники сами определяли, как модернизировать пространства своих учреждений, уверена, что результат преобразований будет оценён по достоинству», – подчеркнула Диана Кузнецова.

В школе №10 города Кандалакши будет оборудована современная технологическая лаборатория «Арктическая кухня», в школе №9 появится информационно-библиотечный центр, в школе №2 будет отремонтирован спортивный зал, в котором будет оборудован скалодром, а в школе №1 появится учебная 3D-студия.

В рамках проекта преобразятся территории детских садов Кандалакши – будут благоустроены участки двух городских детских садов. Прежде всего, эти проекты направлены на развитие двигательной активности дошкольников. Названия проектов говорят сами за себя – проект детского сада №16 называется «Детский сад – второй мой дом, здесь здоровье бережём!», проект детского сад №48 – «Территория радости и здоровья».

Все работы на объектах выполняются по графику и будут завершены до начала учебного года, отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире08:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)08:45«Бюро». Художественный сериал, сез.2 серия 2 (16+)09:45«Коньки для чемпионки». Художественный фильм, серия 3-4 (16+)
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО выросла доля «белых» зарплат-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 46 копеек, доллар потерял почти 43 копейки-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика