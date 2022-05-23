Глава регионального Минобра Диана Кузнецова провела открытый урок для школьников «Россия – страна возможностей»

И.о. министра образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова провела открытый урок «Россия – страна возможностей» в апатитской школе №7. Занятие было посвящено развитию детских талантов и выбору своего пути.

«Сегодня перед вами открыто много возможностей, чтобы реализовать себя. Пробуйте себя в разных сферах, выбирайте то, что вам по душе – именно так вы сможете полностью раскрыть свой потенциал. Если вы ещё в юности определитесь с будущей профессией, прийти к желанной цели будет легче», – обратилась к школьникам Диана Кузнецова.

На уроке школьники узнали о просветительских профориентационных проектах федеральных организаций – «Россия — страна возможностей», Музея Победы, Юнармии, а также Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Также руководитель ведомства напомнила ребятам о том, как важно с уважением относиться к российской государственной символике. Участники открытого урока согласились, что право на вынос или поднятие флага должны получать лучшие ученики, которые могут быть примером для остальных.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, с 1 сентября нового учебного года во всех школах страны каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия флага и исполнения Гимна Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/