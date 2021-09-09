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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.21 11:00

Глава регионального минобра Ольга Дзюба рассказала студентам МАГУ о поддержке молодых педагогов в регионе

Министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба встретилась со студентами факультета математических и естественных наук Мурманского арктического государственного университета. Мероприятие прошло в формате «свободного микрофона». Участие во встрече также приняли депутаты Мурманской областной Думы Евгений Тарбаев и Лариса Круглова.

Среди студентов было немало тех, кто собирается связать свою профессиональную деятельность с преподаванием. Одной из самых острых тем обсуждения являлась проблема нехватки педагогических кадров в регионе. Так, студенты отмечали, что в их родных городах и селах в Заполярье этот вопрос стоит наиболее остро, поскольку многие учителя переезжают в областной центр или другие регионы.

«Какие программы и меры поддержки существуют, чтобы улучшить ситуацию?», – задал вопрос студент второго курса Дмитрий.

«Без сомнения, эту трудную задачу помогает решить программа «Земский учитель» инициированная Президентом Российской Федерации. Во все муниципалитеты Мурманской области изъявили желание приехать на работу учителя из различных регионов России. Таким специалистам выплачиваются подъемные в размере одного миллиона рублей, а также оказывается всесторонняя методическая поддержка», – ответила Ольга Дзюба.

Министр поделилась собственным педагогическим опытом, а также рассказала о тех трудностях, которые поджидают молодых педагогов, подчеркнув, что сейчас очень развита система наставничества, и каждый молодой педагог может обратиться за любой помощью, и что немаловажно, ему её обязательно окажут.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, студенты активно задавали вопросы, связанные с образованием, медициной и социальной сферой.

В завершение встречи министр образования и науки пожелала студентам удачи и посоветовала быть смелыми в выборе педагогического пути.

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