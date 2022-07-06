Глава регионального Минобра принимает участие во Всероссийском семинаре Мастерской управления «Сенеж», где обсуждают ключевые стратегии воспитания

В Мастерской управления «Сенеж» под Москвой проходит Всероссийский семинар-совещание по вопросам воспитания с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере образования. Участниками семинара стали кураторы политики сферы образования в регионах, полномочные представители Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, руководители Минпросвещения РФ, Рособрнадзора, Федерального агентства по молодежи и лидеры молодежных общественных организаций. Мурманскую область представляет Диана Кузнецова, министр образования и науки региона.

Совещание проходит в два дня. Участники семинара подведут итоги 2021/2022 учебного года и предварительные итоги единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в 2022 году, рассмотрят вопросы сферы образования в экосистеме молодежной политики, основные векторы развития воспитательной работы в образовательных организациях. На семинаре участники встретятся с первым заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.

«В рамках семинара обозначены приоритеты государственной политики в сфере воспитания, а также ключевые направления по взаимодействию с общественными объединениями. Впереди – стратегическая сессия, посвященная развитию российского движения детей и молодежи на ближайший учебный год», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Мастерская управления «Сенеж» – это образовательный центр президентской платформы «Россия – страна возможностей». Здесь проводятся обучающие программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодежи: лидеров общественных организаций, социальных активистов, волонтеров, молодых профессионалов (юристов, экономистов, журналистов, социологов, преподавателей, ученых).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/