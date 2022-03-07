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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.22 15:00

Глава регионального Минобра Светлана Виденеева посетила Мурмашинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Журавушка»

И.о. министра образования и науки Мурманской области Светлана Виденеева посетила праздничное мероприятие «Женщина-весна», состоявшееся в Мурмашинском центре «Журавушка» и посвященное Международному дню 8 марта. Глава ведомства также проверила условия проживания воспитанников учреждения, оценила возможности социальной адаптации и оптимального развития личности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с учётом их индивидуальных и возрастных особенностей.

«Мы должны стараться создавать для детей все необходимые условия для развития, гармоничного становления личности. Это одна из приоритетных задач, стоящих перед нами», – отметила Светлана Виденеева.

Перед гостями и педагогами с концертными номерами выступили воспитанники центра. В рамках мероприятия для детей был проведён мастер-класс по изготовлению 3Д-открыток «Объёмный цветок», организована работа фотозоны.

Своими успехами и достижениями со Светланой Виденеевой поделились воспитанники центра – финалисты проектов «Пазл», организованного Фондом поддержки талантливой молодежи «Будущие Лидеры г. Санкт-Петербург, и «Совершенное Несовершенство», проводимого АНО «Научно-практическим просветительским центром общественного здоровья». В ближайшее время с ребятами будут заключены лицензионные договоры с целью выпуска их рисунков, презентационных материалов в коммерческую реализацию.

Праздник завершился совместным чаепитием, сообщает региональное Министерство образования и науки.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442122/

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