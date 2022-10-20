Глава регионального Минобрнауки ответит на вопросы северян в прямом эфире

21 октября в 18.00 министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова в прямом эфире ответит на вопросы северян о мерах социальной поддержки для детей участников СВО и мобилизованных граждан, а также об отсрочке от призыва по частичной мобилизации для студентов и опекунов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, трансляция пройдёт в официальной группе правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Прямой эфир организован совместно с Центром управления регионом. Задать вопросы можно уже сейчас в комментариях под анонсом.

Фото: https://gov-murman.ru