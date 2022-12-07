Глава регионального Минприроды ответит на вопросы северян в прямом эфире

Куда можно сообщать о несанкционированной свалке? Чем грозит незаконная вырубка деревьев? Как получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов? Что делать с отработанными автомобильными покрышками? Что будет с программой «Наша рыба» в 2023 году? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

Трансляция стартует 8 декабря в 14.30 на официальной странице правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Прямой эфир организован совместно с Центром управления регионом.

Задавайте свои вопросы в комментариях под анонсом.

Фото: https://gov-murman.ru