Мурманская область. Арктика (16+)07.12.22 12:15
Трансляция стартует 8 декабря в 14.30 на официальной странице правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».
Прямой эфир организован совместно с Центром управления регионом.
Задавайте свои вопросы в комментариях под анонсом.
Глава регионального Минприроды ответит на вопросы северян в прямом эфире
Куда можно сообщать о несанкционированной свалке? Чем грозит незаконная вырубка деревьев? Как получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов? Что делать с отработанными автомобильными покрышками? Что будет с программой «Наша рыба» в 2023 году? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.
Трансляция стартует 8 декабря в 14.30 на официальной странице правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».
Прямой эфир организован совместно с Центром управления регионом.
Задавайте свои вопросы в комментариях под анонсом.
Фото: https://gov-murman.ru
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