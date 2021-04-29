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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.21 09:15

Глава регионального Минприроды принял участие в обсуждении нового федерального проекта «Комплексная система мониторинга окружающей среды»

И.о. министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». Главной темой заседания стало рассмотрение проекта создания комплексной системы мониторинга окружающей среды. Эта работа ведётся по поручению Президента РФ в рамках нацпроекта «Экология».

Комплексная система мониторинга окружающей среды поможет своевременно информировать органы государственной власти, общественные объединения, организации, граждан о состоянии окружающей среды, а также прогнозировать её изменения. Кроме того, внедрение системы позволит более точно выявлять причины и виновников нарушений экологических систем. Проект паспорта в настоящее время проходит техническую верификацию.

Отметим, что в Мурманской области в рамках государственных программ ежегодно реализуются мероприятия по развитию и обеспечению функционирования Мурманской территориальной автоматизированной системы комплексного мониторинга атмосферного воздуха. В рамках проекта осуществляются сбор, систематизация и анализ сведений о качестве атмосферного воздуха в режиме реального времени на территории Мурманской области, оценка уровня загрязнения и его изменений под влиянием антропогенных факторов в сезонном и многолетнем аспекте.

«Мы активно работаем над тем, чтобы экология в регионе улучшалась и по направлению чистого воздуха, и по направлению воды. Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в девяти промышленных центрах Мурманской области установлены автоматизированные информационно-измерительные комплексы непрерывного контроля основных загрязняющих факторов. Действует информационно-аналитическая система природопользования и охраны окружающей среды, которая оказывает информационно-аналитическую поддержку по управлению природопользованием и охраной окружающей среды и повышает эффективность использования природно-ресурсной информации. Также министерство ежегодно проводит мониторинг поверхностных водных объектов, в частности – состояния дна, берегов, режима использования водоохранных зон», – отметил глава профильного регионального ведомства Сергей Абаринов.

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