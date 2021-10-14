Мурманская область. Арктика (16+)14.10.21 08:45
Глава регионального Минприроды Сергей Абаринов в прямом эфире ответит на вопросы северян
Сегодня, 14 октября, состоится прямой эфир с министром природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергеем Абариновым. Задать свой вопрос может каждый желающий, оставив комментарий под постом в аккаунтах ведомства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».
Прямой эфир будет организован с аккаунта министерства в сети «Инстаграм»: @mpr_mo51.
Начало в 16.00.
Комментарии
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Последние комментарии
Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
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