Глава регионального Минприроды Сергей Абаринов в прямом эфире ответит на вопросы северян

Сегодня, 14 октября, состоится прямой эфир с министром природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергеем Абариновым. Задать свой вопрос может каждый желающий, оставив комментарий под постом в аккаунтах ведомства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Прямой эфир будет организован с аккаунта министерства в сети «Инстаграм»: @mpr_mo51.

Начало в 16.00.