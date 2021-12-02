Глава регионального Минприроды в прямом эфире ответит на вопросы жителей Мурманской области

Сегодня, 2 декабря, в 16.00 состоится прямой эфир с министром природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергеем Абариновым. Он будет организован в аккаунте ведомства в социальной сети «Инстаграм».

Во время прямого эфира министр расскажет о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях, усилении охраны лесов в предновогодний период и других актуальных темах.

Задать свой вопрос может каждый желающий, оставив комментарий под соответствующим постом в социальных сетях ведомства «ВКонтакте» и «Инстаграм».