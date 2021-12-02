Мурманская область. Арктика (16+)02.12.21 08:45
Глава регионального Минприроды в прямом эфире ответит на вопросы жителей Мурманской области
Сегодня, 2 декабря, в 16.00 состоится прямой эфир с министром природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергеем Абариновым. Он будет организован в аккаунте ведомства в социальной сети «Инстаграм».
Во время прямого эфира министр расскажет о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях, усилении охраны лесов в предновогодний период и других актуальных темах.
Задать свой вопрос может каждый желающий, оставив комментарий под соответствующим постом в социальных сетях ведомства «ВКонтакте» и «Инстаграм».
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