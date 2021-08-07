Глава регионального Минстроя Алексей Грачиков наградил сотрудников Фонда капитального ремонта Мурманской области

К профессиональному празднику – Дню строителя – в региональном Фонде капитального ремонта прошло торжественное награждение сотрудников. На мероприятии присутствовал и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«В последнее время качество капитального ремонта многоквартирных домов в регионе заметно выросло. Это отмечают не только специалисты, но и жители Мурманской области. Разумеется, это целиком ваша заслуга. С праздником! Креативных проектов, покладистых подрядчиков и крепкого здоровья», – поздравил сотрудников Фонда Алексей Грачиков.

Благодарности и почётные грамоты Министерства строительства Мурманской области получили шесть сотрудников Фонда. Генеральный директор некоммерческой организации Фёдор Денисов также вручил благодарности и почётные грамоты своим сотрудникам и благодарственные письма Ассоциации региональных операторов капитального ремонта трём подрядным организациям Мурманской области.