Глава регионального минстроя Алексей Грачиков проверил ход работ на канализационной насосной станции и стадионе в Мончегорске

И.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков побывал с рабочей поездкой в Мончегорске. Глава ведомства осмотрел строящуюся канализационную насосную станцию с напорным коллектором в посёлке 25 км и капитальный ремонт системы освещения арены городского стадиона.

«Работы по строительству канализационной насосной станции уже на заключительном этапе. Ввод этого объекта в эксплуатацию позволит решить, в первую очередь, экологическую проблему. На сегодняшний день уже полностью смонтирована канализационная сеть и непосредственно сама насосная станция. Подрядчику осталось выполнить благоустройство территории и провести пуско-наладочные работы», – отметил Алексей Грачиков.

Работы по капитальному ремонту системы освещения арены городского стадиона также идут в графике. Старые мачты освещения были установлены в 1976 году. За это время они износились технически и перестали отвечать всем требованиям.

Как сообщает региональное Министерство строительства, демонтажные работы уже завершены, готовы фундаменты под новые опоры и проложены силовые кабели и кабели управления. На днях на стройплощадку из Екатеринбурга доставят четыре новые опоры освещения высотой 34 и 40 метров, а также прожекторы из Иркутска. Светодиодные прожекторы имеют четыре режима освещения и максимальную мощность в 1200 люксов. Новое оборудование позволит проводить на стадионе соревнования всероссийского и международного уровня. Все работы должны быть завершены в сентябре.