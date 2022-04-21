Глава регионального Минстроя Ирина Вабищевич: мы делаем все, чтобы санкции не повлияли на строительство и капремонт

Правительство Мурманской области предпринимает все меры, чтобы санкции не отразились на строительстве и капитальном ремонте образовательных учреждений Мурманской области.

В 2022 году планируется завершить строительство детских садов Мурманске на улице Капитана Орликовой и в Алакуртти. Также в этом году начнётся возведение в Мурманске двух школ на 500 и 800 мест на улице Советской и в переулке Казарменном, и начальной школы на 250 мест в Печенге.

«Также в этом году будут капитально отремонтированы три общеобразовательные школы: №12 в ЗАТО г. Североморск, №289 в ЗАТО Заозерск и в Пушном», – сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство строительства, всего в стране, согласно поручению Президента России Владимира Путина, к 2025 году должно быть построено не менее 1300 школ, в 2022 году 1653 школы должны быть отремонтированы. Главная задача – обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования.

Фото: https://gov-murman.ru