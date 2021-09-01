Глава регионального Минстроя принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Мурманском строительном колледже

И.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Мурманском строительном колледже. Глава ведомства поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года.

«То, о чем говорилось долгие годы, что вот-вот настанет дефицит специалистов в строительной отрасли, произошло. Тем временем, в стройки вкладываются миллиарды рублей, и работодатели готовы платить хорошие деньги профессионалам, обладающим определенными навыками и квалификацией. Более того, сейчас ценятся на руководящих должностях специалисты, которые начинали, как говорится, с низов, работая руками. Сейчас вы можете получить опыт от ваших преподавателей и старших коллег еще советской закалки, который совсем скоро вам придется передавать молодым ребятам. С праздником! Желаю получить образование и остаться работать в Мурманской области на наших стройках и предприятиях», – выступил с напутственным словом Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в настоящее время средне специальное образование в Мурманском строительном колледже получают порядка 1200 студентов по 12 специальностям и 11 профессиям. В том числе 1 сентября порог учреждения переступили 425 первокурсников.