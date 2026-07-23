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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.26 10:00

Глава регионального Минстроя проверила ход капитального ремонта домов в Ленинском округе Мурманска

В Мурманской области в рамках народной программы «На Севере – жить!» продолжается реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Ход работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Мурманской области проверила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

«В 2026 году выполняется беспрецедентный объём работ.  Обновляем более 600 домов на общую сумму порядка 8,7 млрд рублей. Основной акцент в этом году сделан на работах по замене лифтового оборудования. Однако не забываем и про остальные конструктивные элементы, в частности планируется привести в порядок 139 фасадов и 149 крыш. На сегодняшний день работы завершены уже в 230 домах. Мы сегодня посмотрели дома в Мурманске. Подрядчики идут с опережением графика. Важно, чтобы это не отражалось на качестве», – отметила Александра Карпова.

Например, на Североморском шоссе, 4 подрядчик сработал с опережением – крыша и фасад уже завершены. На улице Лобова многие дома стоят в лесах – подрядчик делает комплексно крыши и фасады. Специфику сурового климата Крайнего Севера строители понимают и используют материалы, в составе которых есть армирующие волокна, предотвращающие образование трещин в процессе эксплуатации.

«Город меняется. Это большая ответственность – выполнить всё в срок и качественно. Мы не только контролируем, но и помогаем подрядчикам преодолевать трудности, без которых, к сожалению, не проходит ни один ремонт», – подчеркнул и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Павел Горюнов.

Как отмечает региональное Министерство строительства, всего с 2019 года в Мурманской области в рамках народной программы «На Севере – жить!» обновлено более 38% жилого фонда – проведены 7733 вида работ капитального характера в 2329 многоквартирных домах.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571568/#&gid=1&pid=2

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