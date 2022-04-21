Глава регионального Минтранса Артём Гришин: при ремонте дорог будут использованы отечественные материалы

Санкции не повлияют на темпы строительства и ремонта автомобильных дорог в Мурманской области. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин.

«Санкции и экономическое давление не повлияют на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», так как при планировании работ предусматривалось использование материалов исключительно отечественного производства. По всем мероприятиям существует график работ и на данном этапе, говоря о рисках, мы уверены, что они отсутствуют», – рассказал Артем Гришин.

В числе крупных объектов в этом году планируется реконструкция и капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка на участке км 10 – км 35, реконструкция мостовых переходов через реки Эйнч и Кети, ремонт автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами на нескольких участках: км 32 – км 42, км 45 – км 49, км 50 – км 64.

Всего в 2022 году в России построят и реконструируют 228 километров федеральных и 1598 километров региональных автомобильных дорог. Объёмы анонсировал министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев.

По его словам, отсутствие дефицита ресурсов в данной отрасли позволяет реализовывать запланированные работы в соответствии с заключенными контрактами, без отставания от графика, а в некоторых регионах – даже с опережением, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.