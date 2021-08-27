Глава регионального Минтранса оценил ход опережающего ремонта дорог из плана 2022 года

Министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин провел выездное совещание по вопросу хода ремонтных работ на региональной дороге Оленегорск-Ловозеро в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год. В работе на выезде приняли участие глава Ловозерского района Виталий Деньгин и заместитель начальника «Мурманскавтодора» Павел Ворон.

Ремонт дороги выполняет подрядная организация ООО «Мурманавтодор». Стоимость работ составляет порядка 101 миллиона рублей.

«Согласно контракту, подрядчик должен был приступить к работе только в мае 2022 года, но мы стремимся восстанавливать региональные дороги опережающими темпами, поэтому уже в августе текущего года здесь начался ремонт, – рассказал Артём Гришин. – Подрядчик параллельно выполняет фрезерование старого покрытия и укладку нового. Устройство верхнего слоя покрытия уже составляет 80%, то есть до наступления холодов асфальтоукладка будет завершена».

В сентябре будет выполняться планировка обочин с добавлением материала, а также нанесение горизонтальной отметки.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках реализации плана 2022 года ремонтируется еще несколько региональных трасс, это Кировск-Коашва и Пиренга-Ковдор. Кроме того, на сегодня в рамках дорожного нацпроекта полностью заасфальтированы 4 региональные дороги из 5 запланированных на 2021 год.