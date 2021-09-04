Глава регионального Минтранса оценил ход опережающего ремонта дороги Пиренга-Ковдор

Выездное совещание на региональной дороге Пиренга-Ковдор провёл глава регионального Минтранса Артём Гришин. Ремонт участка дороги выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» 2022 года. В совещании приняли участие начальник Государственного областного казённого учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области Владислав Алиев и глава Ковдорского района Сергей Сомов.

Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия выполняется параллельно с укладкой нового. Около 57 процентов участка уже получило новую дорожную одежду. Подрядная организация выполнит также устройство обочин, контракт предусматривает нанесение горизонтальной разметки.

Это второй участок этой дороги, ремонт которого выполняется в рамках дорожного нацпроекта. Работы на участке из плана 2021 года полностью завершены, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.