Глава регионального Минтранса посетила стратегическую сессию Федерального дорожного агентства: не менее 85% федеральных и 60% региональных трасс РФ будут в нормативе до конца 2030 года

Заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова посетила стратегическую сессию Федерального дорожного агентства «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года». Мероприятием обозначены важнейшие направления работы в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Российской Федерации в качестве национальной цели к 2030 году запланировано довести до 85% нормативного состояния автомобильных дорог федерального значения, до 60% нормативного состояния региональных дорог, а также поставлена задача поддерживать не менее 85% нормативного состояния автодорог агломераций и региональных дорог, входящих в опорную сеть страны.

«Завершившийся национальный проект «Безопасные качественные дороги» стал самым узнаваемым и самым поддерживаемым проектом у населения нашей страны. И очень хотелось бы, чтобы этот тренд на протяжении следующих шести лет продолжался», – отметил в ходе сессии заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт отметил, что ключевая миссия работников дорожно-транспортного комплекса – создание самой эффективной в мире транспортной системы. Первостепенная ценность для каждого специалиста дорожного хозяйства – это комфорт и безопасность пользователей автодорог, а приоритетное видение – доступный транспорт для каждого.

Первый заместитель Министра внутренних дел РФ Александр Горовой акцентировал внимание на необходимость снижения смертности в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году.

«Участие Мурманской области в дорожном нацпроекте позволило достичь хороших показателей – за шесть лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе отремонтировано порядка 3,4 млн кв. метров асфальтобетонного покрытия на 234 участках дорог, создано два автоматических пункта весогабаритного контроля, а также реализованы мероприятия по устройству тротуаров и освещения в рамках действия контрактов жизненного цикла. В 2021 году за успешную реализацию нацпроекта регион награждён дипломом правительства России и получил отраслевую награду «Золотой каток». С этого года в Кольском Заполярье запланирована дорожная кампания в рамках уже нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – отметила Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/