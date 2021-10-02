Глава регионального Минтранса проконтролировал ход дорожных ремонтов в Мурманске

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин осмотрел объекты дорожных ремонтов в Мурманске. Первым пунктом объезда стала улица Пищевиков, где работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик завершил ремонт объекта, однако выявленные недостатки по качеству укладки нижнего слоя асфальта не позволили завершить объекта своевременно. Сейчас подрядчик приступает к устранению выявленных нарушений. Окончание работ планируется 7 октября.

На улицах Подгорной и Прибрежной в разгаре ремонтные работы, которые выполняются в рамках дополнительных объёмов. В августе на ремонт дорог в Мурманске правительством региона было выделено ещё 200 миллионов рублей. К выполнению работ приступили с момента завершения конкурсных процедур и подписания контракта.

К настоящему времени подрядная организация завершила фрезерование дорожного покрытия на Подгорной и приступила к укладке дорожного полотна на Прибрежной улице.

На улице Смирнова продолжается ремонт по программе «Административный центр».

«На этой дороге в данный момент подрядчики применяют укладку покрытия методом холодной регенерации. Все дорожные работы завершим до наступления неблагоприятных погодных условий», – подытожил министр.