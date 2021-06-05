ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Нам предлагают купить самоочищающееся покрытие для тканей и волшебную палочкуВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Духовное развитие. Дань моде, или Люди явно хотят изменить свою жизнь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.06.21 10:30

Глава регионального Минтранса проверил ход дорожных ремонтов в Ковдорском районе

Министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин с рабочим визитом 4 июня посетил Ковдорский район. В первую очередь министр проверил ход ремонтных работ на региональной автодороге Пиренга-Ковдор в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Подрядчик ООО «КДУ» выполнил расчистку полосы отвода, наполовину завершена прочистка кюветов, ведётся работа по фрезерованию покрытия и планировке откосов.

«Сегодня дорожные работы на дороге Пиренга-Ковдор ведутся в графике, подрядная организация на данный момент справляется с поставленными задачами. На отдельных участках трассы уже началась укладка асфальта. Темп работ, который держит подрядчик, дает основания полагать, что ремонт завершится раньше срока, установленного контрактом», - отметил Артём Гришин.

Кроме того, министр совершил объезд объектов в городе Ковдоре совместно с главой Ковдорского района Сергеем Сомовым. Объезд начался с проверки реализации первого этапа нанесения разметки в районном центре. Было отмечено, что на пешеходных переходах уже нанесена свежая разметка. До конца июля планируется завершить второй этап – нанесение осевых линий.

«Мы объехали с контролем всю улично-дорожную сеть, заехали к подрядчику на производственную базу, оценили его готовность к работе. В этом году мы выделили муниципалитету порядка 35 млн рублей в качестве субсидии на ремонт дорог. На улице Школьной ремонт уже начался, на остальных дорогах работы стартуют 1 июля», - подытожил Артем Гришин.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко - это успешный профессионал, носитель региональной идентичности, умеющий решать проблемы людей
-

Последние комментарии

Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
Комментарий к новости:С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире23:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:45«Врачи-герои». Научно-популярная программа (12+)00:30Киношоу'2016 с Максимом Авериным и Анастасией Заворотнюк, выпуск 1 (16+)
-PRO Деньги (16+)110 северян оштрафовали за нарушение правил для возвращающихся из-за рубежа-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на копейку, а евро теряет почти 51 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 4 млрд кВтч с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали предложение о введении запрета на взимание комиссии при внесении гражданами оплаты за жилищно-коммунальные услуги
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика