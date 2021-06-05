Глава регионального Минтранса проверил ход дорожных ремонтов в Ковдорском районе

Министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин с рабочим визитом 4 июня посетил Ковдорский район. В первую очередь министр проверил ход ремонтных работ на региональной автодороге Пиренга-Ковдор в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Подрядчик ООО «КДУ» выполнил расчистку полосы отвода, наполовину завершена прочистка кюветов, ведётся работа по фрезерованию покрытия и планировке откосов.

«Сегодня дорожные работы на дороге Пиренга-Ковдор ведутся в графике, подрядная организация на данный момент справляется с поставленными задачами. На отдельных участках трассы уже началась укладка асфальта. Темп работ, который держит подрядчик, дает основания полагать, что ремонт завершится раньше срока, установленного контрактом», - отметил Артём Гришин.

Кроме того, министр совершил объезд объектов в городе Ковдоре совместно с главой Ковдорского района Сергеем Сомовым. Объезд начался с проверки реализации первого этапа нанесения разметки в районном центре. Было отмечено, что на пешеходных переходах уже нанесена свежая разметка. До конца июля планируется завершить второй этап – нанесение осевых линий.

«Мы объехали с контролем всю улично-дорожную сеть, заехали к подрядчику на производственную базу, оценили его готовность к работе. В этом году мы выделили муниципалитету порядка 35 млн рублей в качестве субсидии на ремонт дорог. На улице Школьной ремонт уже начался, на остальных дорогах работы стартуют 1 июля», - подытожил Артем Гришин.