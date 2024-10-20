Глава регионального Минтранса Юлия Полиэктова поздравила работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Вчера, в преддверии Дня работников дорожного хозяйства руководитель областного Минтранса Юлия Полиэктова встретилась с сотрудниками дорожно-строительных и эксплуатационных предприятий региона и поздравила с профессиональным праздником.

«В напряженном графике вне зависимости от погодных условий вы делаете жизнь людей более комфортной и безопасной – прокладываете новые дороги и поддерживаете в рабочем состоянии действующие объекты. В 2024 году работы традиционно проводились в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и нашего стратегического плана «На Севере — жить». Объёмы дорожной кампании этого года превысили объёмы работ, проводимых в предыдущие годы, – приведено в нормативное состояние более 1 млн. квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог. И все это ваша заслуга – людей, посвятивших свою жизнь важному и ответственному делу», – подчеркнула и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Глава областного Минтранса вручила работникам дорожной отрасли Почётные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма губернатора Мурманской области и пожелала достижения всех поставленных целей. Всего региональными наградами отмечен 21 специалист, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/