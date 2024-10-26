Глава регионального минтранса Юлия Полиэктова поздравила транспортников в преддверии профессионального праздника

В преддверии Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова встретилась с сотрудниками автотранспортных предприятий нашего региона.

На торжественном приёме было отмечено 27 специалистов, которые получили почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора Мурманской области.

«Огромное количество людей пользуется общественным транспортом ежедневно, это настоящая кровеносная система городов и всего региона в целом. И ведь транспорт у нас, действительно, хороший! Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю комфортной рабочей обстановки, добрых и понимающих пассажиров на всём жизненном пути. За глубокую преданность выбранной вами профессии мы говорим вам огромное спасибо!», – поздравила присутствующих Юлия Полиэктова.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в этом году в рамках плана «На Севере – жить» реализован четвёртый этап программы обновления транспорта по регулируемым тарифам. Из 362 единиц общественного транспорта, постоянно работающего на линии, в рамках программы уже обновлено 283 единицы (66 троллейбусов и 217 автобусов). Регулярность выполнения пассажирских перевозок по регулируемым тарифам в целом по области остается на стабильно высоком уровне.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/