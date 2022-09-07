Глава регионального Минтранса Юлия Полиэктова проверила качество работ на объектах, ремонтируемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова проверила ход ремонтных работ на участках автомобильной дороги Североморск - Североморск-3, общая протяженность ремонта 7 км. Готовность объекта – 86%.

Уже произведено устройство верхнего слоя покрытия и нанесена дорожная разметка. Расчистка площадей от кустарников и мелколесья с последующим уничтожением и устройство барьерного ограждения запланированы до конца сентября.

Кроме того, в Мурманске завершен ремонт на нескольких объектах: ул. Кильдинской, проезде от дома №1 по ул.Кильдинской до ул. Георгия Седова, проезде от ул.Кильдинской до дома №5 по Верхнеростинскому шоссе и проезде от дома №24 по ул.Георгия Седова до домов №№9 и 11 по ул.Кильдинской и дома №19 по Верхнеростинскому шоссе.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, заменено покрытие, элементы обустройства дорог. Подрядчик закончил укладку асфальтобетонного покрытия, оборудовал новые тротуары и благоустроил прилегающую территорию.

«Претензий к качеству уложенного асфальтобетонного покрытия на этом объекте нет. На переулке Хибинском применен аналогичный комплексный подход к ремонту. Выполнена укладка нового асфальтобетонного покрытия и оборудованы тротуары», - подчеркнула профильный министр.

Фото: https://gov-murman.ru