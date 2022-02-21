Глава регионального Минздрава напомнил северянам о важности вакцинации против COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в регионе по-прежнему остаётся очень напряженной. При этом, как отметил в своём докладе на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, за минувшую неделю прирост темпов регистрации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией продолжает снижаться. По-прежнему основное количество заболевших проходит лечение амбулаторно.

«Мы активно выявляем заболевших, охват лабораторным тестированием выше федерального норматива, обследуем всех, кто имеет симптомы ОРВИ – это и взрослые, и дети», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

По информации регионального Минздрава, свободный коечный фонд достаточен. Первичное звено мобилизовано, работает 50 патронажных бригад в поликлиниках и 35 ковидных бригад скорой медицинской помощи. В Мурманской области поддерживается неснижаемый запас лекарств, средств индивидуальной защиты.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, министр здравоохранения региона обратил внимание северян, что по-прежнему очень актуальна вакцинация против COVID-19. Прививочную кампанию в регионе обеспечивают 55 бригад, ежедневно работают и мобильные пункты в торгово-развлекательных комплексах «Плазма», «Мурманск Молл», «Форум». Всего в регионе привито почти 355 тысяч человек (без учета ревакцинированных и иностранных граждан), то есть 76,4% от плана. Продолжается вакцинация подростков с 12 до 17 лет.

«Очень важно, чтобы за счёт коллективного иммунитета сохранилась положительная динамика, то есть росло количество выздоравливающих и снижалось количество заболевших», – сказал Дмитрий Панычев.