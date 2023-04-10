Глава регионального парламента посетил детский сад №2 «Радуга» в Заозерске, который стал победителем конкурсного отбора проекта «Арктическая школа»

Дошкольное учреждение получит грант в размере 2,6 млн рублей на создание коррекционно-развивающего пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, отметил, что сметная документация подготовлена, следующий этап – отбор подрядной организации для проведения ремонтных работ, которые должны быть завершены до 10 августа 2023 года.

Парламентарий проверил ход и качество уборки дорог и дворовых территорий от снега:

— На дорогах и обочинах снег уже убран, коммунальщики приступили к очистке дворов. От горожан поступают обращения с просьбами ускорить этот процесс, поэтому обсудили с главой муниципального образования возможность привлечения к уборке военной техники.

В этот же день спикер посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Посейдон». Он подчеркнул, что плавательный бассейн ФОКа пользуется большой популярностью у жителей Заозерска, с не меньшим удовольствием юные горожане занимаются и в современном зале, оборудованном для волейбола.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27547/