Глава регионального парламента посетил Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И.И. Месяцев

Визит был приурочен ко Дню студента и Дню штурмана Военно-морского флота России.

Спикер осмотрел обновленные учебные лаборатории холодильных машин и оборудования, эксплуатации судовой двигательной установки, термодинамики и гидравлики, а также пообщался со студентами и курсантами.

На сегодняшний день в колледже получают образование 2 тысячи юношей и девушек. Их готовят по 10 образовательным программам, среди которых, судовождение, эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, электроснабжение. В рамках приёмной кампании на этот учебный год подано 1794 заявления. Традиционно высокий конкурс был среди абитуриентов, выбравших морские конвенционные специальности. Средний балл аттестатов первокурсников высокий и составил – 4,05.

— Посещение старейшего учебного заведения Кольского Заполярья в преддверии Дня студента и Дня штурмана ВМФ России стало уже доброй традицией. Посмотрел обновленные в прошлом году лаборатории, где изучают основные корабельные системы, пообщался с ребятами. Они замотивированы на учёбу и будущую трудовую деятельность, комфортно и уверенно себя чувствуют в современной образовательной инфраструктуре, активно интересуются жизнью области и перспективами ее дальнейшего развития. Пожелал им успехов в учёбе и никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно повышать свой уровень образования, профессионально самореализоваться на благо Мурманской области, – подвёл итоги Сергей Дубовой.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» с 2024 года в колледже ведётся активная работа по модернизации материально-технической базы. Уже обновлено и переоснащено 17 зон. Это лаборатории, мастерские, тренажёры, общие пространства.

