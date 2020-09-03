Глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Диктанте Победы»

Историческая акция, приуроченная к 75-летию Великой Победы, проходила в Мурманской области на 91 площадке в 16 муниципальных образованиях на базе школ и вузов, библиотек, учреждений культуры. Впервые в этом году к акции присоединились Министерство обороны и другие силовые ведомства.

Одна из площадок – Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища. Здесь проверил свои знания о героическом периоде времени глава регионального парламента.

Приветствуя нахимовцев, Сергей Дубовой отметил:

- Диктант Победы – это важная патриотическая акция. В этом году расширилось число площадок для проведения мероприятия, выросло количество участников. Это говорит об интересе северян к прошлому своей страны, своего региона. Победа далась огромной ценой, тем более, здесь в Заполярье. Наш святой долг – помнить героев. Я участвую в Диктанте Победы не впервые, и для меня это большая честь.

Вместе с нахимовцами в Диктанте Победы участвовал и.о. заместителя командующего СФ по военно-политической работе Андрей Сизов.

Всего предлагалось 25 вопросов, касающихся событий Великой Отечественной войны.

- Не могу назвать их простыми, - поделился впечатлениями спикер Думы. – Но они были интересными, заставляющими подумать. Отвечая на них, приходилось не только вспомнить, но и логически сопоставить события и целые отрезки истории.

Интересными назвал вопросы диктанта и первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко, который участвовал в акции на площадке городского историко-краеведческого музея в Полярном.

Результаты диктанта станут известны позже, но, судя по искреннему интересу ребят, главная цель акции - сохранение памяти о героическом времени, которая объединяет прошлое, настоящее и будущее - была достигнута.