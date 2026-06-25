Глава регионального парламента Сергей Дубовой посетил обновленную комнату боевой славы в школе № 20 Мурманска

Школьный музей торжественно открылся после ремонта в начале мая этого года. В нём расположены две экспозиции, посвящённые Великой Отечественной войне в Заполярье и специальной военной операции.

Всего в музейном пространстве, названном в честь командира разведотряда 63-й бригады морской пехоты Северного флота в годы Великой Отечественной войны Александра Юневича, представлено более 200 экспонатов.

— Идею создания школьного музея на базе комнаты боевой славы мы обсуждали дважды. Дизайн-проект нового пространства появился в феврале прошлого года, в числе его авторов студенты Мурманского арктического университета. Результатами преобразований остался доволен, буду помогать насыщать стенды историческими материалами, связанными с нашей заполярной землей и ее защитниками, – отметил Сергей Дубовой.

Глава регионального парламента поблагодарил руководство образовательной организации и ребят за вклад в сохранение исторической памяти, а также передал в фонд школьного музея юбилейное издание, приуроченное к 30-летию Мурманской областной Думы, книги – памяти военнослужащих ордена Ушакова Краснознаменного Северного флота, погибших в ходе специальной военной операции, о прифронтовом Мурманске и боевых действиях в небе Заполярья в период Великой Отечественной войны.

В ходе посещения школы, спикер с председателем городского комитета по образованию Светланой Воробьевой обсудил план подготовки к новому учебному году и отопительному сезону, осмотрел многофункциональную спортивно-физкультурную площадку и пришкольную территорию, где в конце прошлого лета вместе с учащимися и их родителями высаживал кусты сирени.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34543/