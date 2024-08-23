Глава регионального парламента Сергей Дубовой посетил Заозерск

Первым пунктом рабочей программы стал детский сад №4 «Сказка».

С просьбой о дополнительном озеленении территории к депутату две недели назад обратилась заведующая ДОУ Елена Маркина. Спикер привёз двенадцать саженцев сирени, которые сразу же были высажены на заготовленные места.

Парламентарий также осмотрел два детских уличных игровых комплекса, оборудованных за счёт средств муниципалитета, и спортивный зал, появившийся в рамках программы «Арктическая школа». На средства гранта в помещении сделан ремонт, заказано оборудование и инвентарь, которые поступят в конце августа.

Далее Сергей Дубовой проверил готовность к новому учебному году двух корпусов школы №289. С руководителем образовательной организации Ириной Кондратенко обсудил планы ремонтных работ на будущее.

В этот же день спикер осмотрел переулок Гранитный, где в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и программы реновации ЗАТО, инициированных Губернатором области Андреем Чибисом, продолжаются дорожные работы. Подрядная организация приступила к завершающему этапу – асфальтированию и монтажу нового освещения.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30595/