Глава регионального парламента Сергей Дубовой поздравил коллектив АО «Электротранспорт» с 60-летием предприятия

Парламентарий отметил, что все эти годы АО «Электротранспорт» пишет свою историю вместе с городом-героем Мурманском, и является домом самого северного троллейбуса в мире:

— За прошедшие десятилетия предприятие прошло большой и сложный путь развития. За это время удалось создать мощный производственный организм, который по уровню ресурсов и профессионализму коллектива отвечает самым высоким требованиям. Сегодня «Электротранспорт» – устойчивое и динамично развивающееся предприятие, от слаженной работы которого во многом зависит социально-экономическая стабильность в Мурманске и регионе.

Сергей Дубовой пожелал коллективу новых трудовых достижений, крепкого здоровья, благополучия и безаварийной работы.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие пассажирского транспорта города Мурманска Благодарственных писем областной Думы удостоены водитель автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах Владимир Бусленко, водитель троллейбуса Олеся Гаврилюк, водитель автобуса-перегонщика Александр Маков, старший инженер технического отдела Николай Морозов.

В рамках торжественного мероприятия 11 февраля состоялась презентация нового троллейбуса марки «Алькор». Эта модель, ещё не представленная на российском рынке, обладает высокой экологичностью, низким уровнем внешнего и внутрисалонного шума и вибраций, а также имеет возможность увеличенного автономного хода на расстояние до 50 км. Транспортное средство рассчитано на перевозку 108 пассажиров. Троллейбус поставлен за счёт средств субсидии из областного бюджета.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22796/