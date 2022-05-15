Глава регионального парламента Сергей Дубовой поздравил северян с Международным днем семьи

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в честь праздника состоялось чествование заполярных семей за достойное воспитание детей. Были вручены почётные знаки Мурманской области «Материнская слава», а также призы победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Сергей Дубовой в своём выступлении отметил, что Международный день семьи – прекрасный повод выразить благодарность людям, которые установили для себя высокую планку в воспитании здорового, духовно и физически развитого поколения:

– Воспитание – очень тяжёлый ежедневный труд, результат которого виден не сразу. И лучшая награда за него – достойный человек, которым могут гордиться не только родители, но и все земляки. Для каждого из нас семья имеет своё, особое значение. Но, уверен, в одном мы солидарны – только в любящей семье нас поймут и примут такими, какие мы есть – со всеми достоинствами и недостатками. Ведь основой семьи является любовь. Сегодня для каждого из нас будет не лишним ещё раз обнять родных и близких, сказать им самые важные слова, проявить заботу и внимание.

Парламентарий вручил Благодарственные письма областной Думы семьям из ЗАТО Александровск и Североморск, а также пожелал всем жителям региона гармонии в доме, крепкого здоровья, счастья и радости на долгие годы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23859