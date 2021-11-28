Глава регионального парламента Сергей Дубовой поздравил северянок с Днём матери

Торжественное мероприятие, приуроченное к празднику, состоялось вчера в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В своём выступлении парламентарий отметил, что мама – самое светлое и тёплое слово на земле:

— Именно от материнского сердца исходит то тепло, которое согревает нас всю жизнь, исходит тот свет, который освещает наш жизненный путь. Материнская любовь дается нам в дар с рождения, и мы искренне верим, что она защитит нас в трудный час.

Сергей Дубовой пожелал всем здоровья, добра, счастья и семейного благополучия.

Благодарственных писем Мурманской областной Думы удостоились многодетные матери Людмила Дорожкина и Нина Кострикина.

В мероприятии также приняли участие депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко и депутат регионального парламента Любовь Черепанова.