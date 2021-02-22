Глава регионального парламента Сергей Дубовой поздравил военнослужащих и жителей Видяево с наступающим Днём защитника Отечества

Торжественное праздничное мероприятие прошло 20 февраля в Доме офицеров в Видяево.

- У нас на Кольской земле у этого праздника особое звучание, - подчеркнул Сергей Дубовой. - Город-герой Мурманск, Североморск, Гаджиево, Полярный Видяево – эти и многие другие города и посёлки навеки вписаны в героическую летопись Кольского края. Они стали родным домом для многих тысяч военнослужащих – нынешних защитников Отечества. Служба в суровых условиях и готовность в любую минуту выполнить самые сложные задачи, что не раз подтверждалась делом, заслуживают высокой оценки.

Спикер выразил признательность военнослужащим и их семьям за нелегкую, но очень важную миссию по укреплению мощи нашей страны и защите Отечества.

За достигнутые успехи в боевой подготовке, добросовестное исполнение служебных обязанностей Сергей Дубовой вручил военнослужащим Благодарственные письма Мурманской областной Думы.

Накануне в Видяевской школе Сергей Дубовой провёл «урок мужества» со старшеклассниками. Что такое быть гражданином. патриотом и защитником Отечества, почему важно помнить героическое прошлое своей страны – эти и другие вопросы были в центре обсуждения, в котором ребята участвовали активно и заинтересованно.