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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.24 09:30

Глава регионального парламента Сергей Дубовой принимает участие в Форуме регионов Беларуси и России

Мероприятие проводится в одиннадцатый раз и уже стало традиционной диалоговой площадкой представителей органов власти и бизнес-сообществ двух стран.

В этом году форум впервые проходит в трёх городах – в Витебске, Полоцке, Новополоцке и включает в себя масштабную программу, разделённую на деловую и выставочную части.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой 27 июня принял участие в секционном заседании, посвящённом развитию межрегионального сотрудничества.

Участники обсудили текущую ситуацию и перспективы, реализацию межрегиональных проектов, сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне, обменялись идеями и опытом.

Ключевым событием заседания стало подписание документов о сотрудничестве. Мурманская областная Дума заключила соглашение с Могилевским областным Советом депутатов. Стороны договорились способствовать развитию межпарламентских связей, углублению сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности, взаимодействию и обмену опытом работы органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения на основе исторической памяти, героического прошлого и историко-культурного наследия своих государств.

По словам Сергея Дубового, это второе соглашение о сотрудничестве, которое заключила Мурманская областная Дума с одним из региональных парламентов Белоруссии:

— У Кольского Заполярья с Республикой Беларусь давние дружеские и деловые связи в самых различных сферах. В целом наши государства связывает общая история, культурные и духовные традиции. И эту связь ни в коем случае нельзя терять, наоборот, только усиливать и укреплять. Форум даёт уникальную возможность нашим народам ещё более тесно и конструктивно взаимодействовать в условиях агрессивной политики западных государств.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30437/

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