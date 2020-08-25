Глава регионального парламента Сергей Дубовой провёл рабочее совещание

В нём приняли участие первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко, заместитель председателя Думы Наталия Ведищева. В центре внимания традиционного еженедельного обсуждения были наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития области, регулирования законодательной базы, планы Думы на предстоящий период.

В частности, шла речь о предстоящей работе депутатов по реализации программы развития комфортной городской среды. Региональные парламентарии планируют посетить муниципальные образования области, посмотреть готовность объектов образования и социального назначения, дорог и дворовых территорий.

В планах Сергея Дубового – поездка в Ковдорский район и Кандалакшу.

Владимир Мищенко планирует посетить посёлок Междуречье, а также принять участие в августовском педсовете в ЗАТО Александровск. В совещании педагогов Мурманской области, которое пройдет накануне нового учебного года, примет участие Наталия Ведищева.