Глава регионального парламента Сергей Дубовой провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко

В центре внимания – меры социальной поддержки семей участников специальной военной операции, которые были приняты Мурманской областной Думой на внеочередном заседании в конце августа.

Татьяна Кусайко отметила, что сегодня происходит консолидация всех ветвей власти по оказанию поддержки участников СВО:

— В весеннюю сессию Государственной Думы все законы, касающиеся расширения социальных гарантий в отношении наших бойцов, рассматривались в приоритетном порядке и принимались практически незамедлительно. Отрадно, что и в Мурманской области этому вопросу также уделено огромное внимание и в кратчайшие сроки расширен перечень социальных гарантий семьям защитников. Очень важно, чтобы наши военнослужащие чувствовали – их поддерживает вся страна, и знали, что по возвращении домой им и их близким будут обеспечены все необходимые социальные гарантии. Это одна из важных составляющих боеготовности.

Татьяна Кусайко выразила благодарность спикеру областной Думы Сергею Дубовому и всему депутатскому корпусу за слаженную оперативную работу, поддержку инициатив главы региона и правительства Мурманской области.

Кроме того, парламентарии обсудили реализацию федерального проекта «Здоровое будущее», в рамках которого в отдаленные уголки региона приезжают врачи узкой специализации. Так, выездная бригада областных специалистов уже провела консультативно-профилактические осмотры пациентов в Видяево и Молочном. Северян осмотрели офтальмолог, детский и взрослый аллергологи-пульмонологи, аллерголог-иммунолог. Отмечалось, что в проекте принимают участие врачи из государственных учреждений и частных клиник, которые трудятся на добровольной основе и в свободное от работы время.

Сергей Дубовой подчеркнул, что проект востребован и необходим жителям отдаленных районов:

— Следующий выезд «АллергоДесанта» запланирован на эти выходные. Выездные приёмы врачи проведут в Кандалакше и Умбе. На сегодняшний день решаем вопрос доставки областных специалистов в муниципальные образования.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24475/