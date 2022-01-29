Глава регионального парламента Сергей Дубовой провёл рабочую встречу с руководством посёлка Видяево

В центре внимания – план дальнейшего благоустройства общественных пространств. Детально обсуждалась подготовка до осени этого года проектно-сметной документации на строительство двух объектов – школьного стадиона и освещенной лыжной трассы.

— Чтобы школьный стадион отвечал всем современным требованиям, необходимо расширить территорию застройки за счёт сноса дома №32 по улице Заречная, – отметил Сергей Дубовой. – Этот дом непригоден для проживания и уже пять лет как расселён, но документально аварийным не признан. В настоящее время идёт поиск профильной организации, которая проведёт все необходимые процедуры. Спортивной инфраструктурой смогут пользоваться как обучающиеся, так и люди, ведущие активный образ жизни.

По словам парламентария, после получения проектно-сметной документации будут определены суммы, которые заложат при планировании бюджета на следующий год.

Также шла речь и о замене всех открытых уличных мусорных контейнеров на закрытые. С такой просьбой обратились жители посёлка. Сергей Дубовой отметил, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается с представителями регионального оператора и Минобороны.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22742/