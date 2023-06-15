Глава регионального парламента Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в Гаджиево

Он посетил школу №276, на базе которой с 6 июня открылся городской оздоровительный лагерь дневного пребывания детей. Вместе с родителями Сергей Дубовой посмотрел школьную столовую и пищеблок, медицинский кабинет, ознакомился с планом досуговых мероприятий, посетил занятие по патриотическому воспитанию.

В первой смене лагеря отдыхает 40 юных гаджиевцев от 6 до 14 лет. Для ребят подготовлена интересная и разнообразная программа, включающая спортивные, игровые, культурные и познавательные мероприятия, профилактические беседы с сотрудниками ГИБДД.

— В Гаджиево уделяется огромное внимание всестороннему развитию подрастающего поколения. Пять лет назад в гарнизоне открылась первая в регионе Школа классического балета. Появилась она на средства гранта по поддержке начинающих предпринимателей Мурманской области. В планах руководителя и основателя Школы расширение возможностей учреждения дополнительного образования, в ближайшее время на грантовые средства предстоит ремонт нового помещения, в котором также будет располагаться универсальный хореографический класс для детей, – отметил парламентарий.

Сергей Дубовой проверил ход ремонтных работ дворовых территорий в районе домов 123-128 по набережной С. Преминина. Рядом с домом №119 подготовлено основание под установку детской площадки. На придомовой территории проведены демонтажные работы старого покрытия и бордюрного камня.

— Подрядчику предстоит подготовить основание под парковку, согласно проекту благоустройства, она будет расширена. Кроме ремонта проезжей части и тротуара, будет обустроена контейнерная площадка, появятся лавочки и пешеходные ограждения. Отставаний от графика пока нет, - сказал Сергей Дубовой.

В этот же день глава регионального парламента поблагодарил волонтёров III Всероссийского онлайн-голосования по определению территорий и дизайн-проектов благоустройства. В ЗАТО Александровск на голосование было представлено пять проектов, в том числе два варианта благоустройства Площади Победы.

— Добровольцы помогали участникам голосования сделать выбор через специальное приложение. Объекты-победители будут благоустроены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» в следующем году. Важно, что в такое нужное дело свою лепту внесла молодёжь, которой небезразлично будущее их малой Родины, - отметил депутат.

Кроме того, Сергей Дубовой осмотрел два участка автодороги Мишуково-Снежногорск, где сейчас ведутся ремонтные работы. После их завершения на особо опасных участках трассы будут установлены разделительные дорожные сигнальные столбики.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/163/wi95xjtd2kk5t205w8pk1farw4r6rpik.JPG