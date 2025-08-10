Глава регионального парламента Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в Гаджиево

— Главная цель – посмотреть ремонтируемые объекты в преддверии нового учебного года и начала отопительного сезона, – подчеркнул спикер Думы. – Жилой фонд Гаджиево готов к отоплению. За летний сезон многое сделано, и работы продолжаются. Благоустраиваются дворовые и междворовые территории, обновляются кровли, инженерная инфраструктура, утепляются по новой технологии фасады домов. На них устанавливается подсветка. Видим, как приводятся в порядок территории вокруг домов. Работы по реновации ЗАТО идут полным ходом, отставаний от графика нет. Планируется, что в период с 2027 по 2030 годы все дома Гаджиево будут обновлены.

На центральной площади гарнизона готовится место для установки памятника Герою Советского Союза, капитану 2 ранга Магомету Гаджиеву. Уже уложена гранитная плитка, оборудовано основание под бюст, далее будет произведён ремонт лестниц с двух сторон, а также установлена световая конструкция «Город Морской доблести – Гаджиево».

Сергей Дубовой посетил школу №276, где осмотрел отремонтированный за счёт собственных средств класс. Это одно из старых зданий, делается многое – обновляются кабинеты, в том числе за счёт областного бюджета. Бережно относятся и к тому, что уже сделано.

Следующей локацией стал Центр культурного развития «Прометей», где в конце прошлого года стартовал капитальный ремонт. Уже сделано половина самых трудоёмких работ, в частности, заменена проводка, проведена вентиляция, обновляется концертный зал, приобретено оборудование, мебель.

— Это значимый объект для семей военнослужащих, где в современных комфортных условиях можно будет заниматься спортом и творчеством, место досуга для жителей самого разного возраста, – прокомментировал Сергей Дубовой.

Подводя итоги рабочей поездки, парламентарий отметил, что благодаря общим усилиям – главы государства, региональной власти, лично губернатора, самих жителей, программа реновации ЗАТО реализуется, сегодня гарнизон подводников заметно обновляется и в дальнейшем будет еще благоустроеннее.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32935/