Глава регионального парламента Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в гарнизон моряков-подводников

20 июня он посетил городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе школы №276. Сейчас в нём 45 ребят, среди них – дети из семей участников специальной военной операции и многодетных семей.

За время пребывания в лагере ребята успевают не только плотно позавтракать и пообедать, но и принять участие в мероприятиях. На вопрос Сергея Дубового юным гаджиевцам: «Нравится ли здесь?», прозвучал дружный ответ: «Да».

Кроме этого, спикер осмотрел класс, в котором до конца июля появится образовательное пространство «Уникум». Создание такой развивающей среды стало возможным благодаря победе в конкурсном отборе проекта «Арктическая школа» по направлению «Опорные площадки для подготовки школьников к олимпиадам».

— «Уникум» – не просто помещение с красивым интерьером и современной мебелью, а настоящая исследовательская лаборатория. Отрадно, что подобные площадки позволяют нашему подрастающему поколению более углублено изучать интересные для них предметы, возможно, со школьной скамьи помогают определиться со своей будущей профессией, - отметил Сергей Дубовой.

Следующим пунктом посещения стал двор по набережной С. Преминина. В 2023 году здесь был проведён первый этап благоустройства – заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, оборудованы парковочные зоны и контейнерные площадки, произведен дренаж ливневой канализации. По просьбам жителей дополнительно установлены опоры освещения. В этом году стартовал второй этап по благоустройству парковой и зоны отдыха, который, как считает спикер Думы, намного масштабнее. По проекту здесь разместят шезлонги и парящие смотровые площадки, оборудуют пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы.

— Приятно наблюдать, как преобразился этот двор. Вдвойне приятнее, что в этом процессе активно участвуют и сами жители – благоустраивают и озеленяют свою территорию.

В завершение парламентарий встретился с родителями детей-инвалидов, которые обратились к нему год назад с просьбой оборудования детской площадки со специальными конструкциями и спортивными тренажерами для инвалидов-колясочников. Вместе они посмотрели место, где площадка будет возведена, а также окончательный вариант проекта. По словам депутата, все пожелания родителей в проекте учтены. Среди них - резиновое покрытие, отсутствие ярких цветов, наличие видеокамер, лавочек и урн, уличного освещения и специального оборудования.

Подводя итог поездки, Сергей Дубовой отметил, что работы по благоустройству Гаджиево идут полным ходом:

— При поддержке регионального и федерального правительств обновляется его инфраструктура, в лучшую сторону меняется внешний облик. Всё это делается для обеспечения максимально комфортного проживания и отдыха семей военнослужащих.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30379/