Глава регионального парламента Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в Заозерск

В гарнизоне подводников парламентарий посетил второй корпус школы 289, где в ближайшее время должен начаться капитальный ремонт.

— Планируется обновить кровлю и фасад здания, входную группу, спортивный и обеденный залы. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено порядка ста миллионов рублей, – отметил Сергей Дубовой. – Открытыми остались вопросы доступности посещения школы людьми с ограниченными возможностями здоровья, то есть предусмотрен ли пандус, благоустройства прилегающей территории с заменой асфальтобетонного покрытия и монтажа светодиодного уличного освещения по периметру. Эти вопросы буду обсуждать с Министерством строительства региона.

Депутат проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Предполагается, что ФОК будет включать в себя спортивный зал с тренерской и раздевалками, плавательный бассейн, а также мелководный бассейн для маленьких горожан.

— Уже смонтирована металлоконструкция здания, установлены фундаментные блоки и балки перекрытия первого этажа, начато обустройство наружных стен, – сказал парламентарий. – Объект должен быть завершён к концу этого года, но сейчас наблюдается отставание от графика. Вопрос наращивания темпов строительства также буду обсуждать с региональным Минстроем.

В завершении поездки Сергей Дубовой встретился с главой ЗАТО город Заозерск Алексеем Пеньшиным. В ходе встречи обсудили возможность выделения из областного бюджета средств на ремонт двух групп детского сада.

Все вопросы спикером регионального парламента взяты на контроль.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23553/