Глава регионального УФНС Оксана Савченко: в 2021 году в Мурманской области отмечен беспрецедентный рост налоговых поступлений – почти 37%

В 2021 году в Мурманской области увеличился показатель налоговых поступлений в региональный бюджет. За качественную работу губернатор Андрей Чибис поблагодарил руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области Оксану Савченко в ходе сегодняшней встречи.

«За прошлый год у нас беспрецедентный подъем налоговых поступлений. Безусловно, это результат работы налогоплательщиков, которые работают на нашей территории, а также – налоговой службы. Благодаря этим деньгам, этим дополнительным доходам, у нас появляется возможность инвестировать в развитие области, в организацию здравоохранения, образования, благоустройство и дорожную сеть. Это дополнительные деньги, которые очень нужны. Очень важно, конечно, с одной стороны – четкое администрирование процесса, с другой – корректное отношение к налогоплательщикам, чтобы они могли свободно работать в рамках действующего законодательства. Важно, чтобы и в налоговую службу все больше приходили цифровые форматы взаимодействия. Хотя сотрудники налоговых органов, безусловно, чётко справляются. За что вам огромное спасибо», – подчеркнул глава региона.

По словам Оксаны Савченко, рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области за 2021 год составил 36,7 % по сравнению с 2020 годом. Основную долю поступлений составляет налог на прибыль организаций.

«Рост, действительно, беспрецедентный. Это заслуга, в первую очередь, наших налогоплательщиков, которые, несмотря на тяжелую эпидемиологическую и экономическую ситуацию, успешно справились. Серьезный плюс нам дали крупнейшие налогоплательщики региона в этой части, по консолидированным группам налогоплательщиков дополнительно поступило плюсом 10 миллиардов рублей. Это серьёзная прибавка к бюджету», – пояснила глава регионального УФНС.

Оксана Савченко также отметила, что традиционно серьезную долю составляют налоги на доходы физических лиц – около 40% поступлений приходит от северян.

«Этот налог у нас тоже идет с ростом – плюс 15% по сравнению с 2020 годом. Мы надеемся, что эта тенденция у нас сохранится и в 2022 году. В принципе, по всем ключевым позициям в 2021 году в Мурманской области достигнута положительная динамика. Несмотря на сложную обстановку, снизилась задолженность налогоплательщиков на 7,3% – это серьезный показатель. С точки зрения администрируемой среды, у нас достаточно чистая территория: плательщиков, применяющих агрессивные схемы налогового администрирования, у нас немного. Это положительно характеризует ситуацию в региональной экономике, – сказала Оксана Савченко. – Спасибо и нашим землякам, которые своевременно уплатили имущественные налоги, их мы собрали около миллиарда. Деньги также ушли в областной бюджет. Уровень собираемости порядка 94% – это очень достойный показатель».

Глава регионального УФНС отметила высокий уровень цифровизации налоговой службы региона: в прошедшем году северяне производили платежи в том числе с использованием электронных сервисов, которых на сайте службы сейчас более 60. 200 тысяч северян подключены к «Личному кабинету» физического лица.

«Мы надеемся, что в 2022 году этот показатель мы значительно увеличим. С учетом эпидемиологической обстановки, электронные сервисы – наиболее предпочтительный способ взаимодействия с налоговой службой. Это в интересах самих северян», – подчеркнула Оксана Савченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, встреча прошла с соблюдением всех действующих противоэпидемических правил.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436696/#&gid=1&pid=1