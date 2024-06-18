Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала создание в Мурманской области центра защиты китов

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис затронул важную тему, – спасение горбатого кита, которого люди прозвали Станиславом, и решение о создании в Мурманской области центра защиты китов. Глава региона сообщил, что с утра побеседовал с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой, и она поддержала эту инициативу. Андрей Чибис поблагодарил коллег из федерального ведомства за поддержку.

«Целую неделю в нашем регионе работали специалисты с Сахалина. Мы при поддержке «Норникеля» вызвали их с Дальнего Востока, чтобы спасти кита из промысловой сети, в которых он запутался. Веревка не позволяла млекопитающему полноценно открывать рот, из-за чего кит не мог хорошо питаться, и это составляло угрозу его жизни и здоровью. Если бы операция по спасению не была бы успешно проведена, киту оставался месяц жизни. К счастью, в ночь на воскресенье животное было спасено. С учётом того что к нам заходит много китов, и это радость для наших жителей и наших гостей, этим нужно заняться системно: в том числе выработать правила поведения при оказании туристических услуг, создать специальную группу, которую нужно обучить для того, чтобы в случае возникновения подобных ситуаций (а они, к сожалению, будут повторяться, учитывая количество мусора в Мировом океане) она могла оперативно решать эти задачи. Также в рамках деятельности центра должны быть реализованы соответствующие исследования», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона напомнил, что в мае в Мурманске прошёл экологический форум, где в том числе обсуждались предпринимаемые в рамках плана «На Севере – жить» меры по защите окружающей среды.

«Признано, что Мурманская область движется в этом направлении достаточно динамично, и создание центра защиты китов станет ещё одним шагом, который поможет сохранить уникальную природу Арктики. Искреннее спасибо спасателям, региональному Минприроды, Росприроднадзору, МЧС, пограничникам, «Норникелю», активистам и всем неравнодушным людям, в том числе тем, кто работает на территории Териберки. Все, кто включился, – большие молодцы, они будут полноценными участниками той работы, которую мы сейчас будем активно запускать», – отметил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru